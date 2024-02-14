Marketlere ‘tadında’ yasağı

İzmir’de, gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: “Ölçme değerlendirme bugün tamamlanıyor. Belediye başkanımız elbette eleştirilerden muaf değil. Hatay’ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremedik son kararı yarın partimiz verecek.”