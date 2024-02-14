Yaramazlara biraz batar!

Marketlere ‘tadında’ yasağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki ürünlerde ‘tadında, lezzeti, keyfi, aromalı’ gibi ifadeler kullanılmasını yasakladı.

Bakanlığın açıklamasına göre ürün etiketlerinde kullanılan ifadelere standart getirilecek. ‘Tadında, lezzeti, keyfi, aromalı’ gibi yanıltıcı ifadeler kullanılmayacak. Karara uymayan markalara da ceza kesilecek.


Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ve uygulamaya geçiş takviminin belirlenmesi bekleniyor.

Daha önce nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin Türkiye’de satışı yasaklanmıştı.

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