Anagold’un büyük ortağı SSR Mining’in hisseleri çakıldı

Erzincan İliç’teki altın madeninde siyanürlü toprağın kaymasından sonra işletmeci şirketlerden SSR Mining, altın üretimini durdurdu. Şirketin hisseleri yüzde 50’den fazla değer kaybetti.
Dün öğle saatlerinde öpler Anagold Altın Madeni’nde liç alanı çöktü. Resmi verilere göre dokuz işçi kayıp.
12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.
Reuters‘ın haberine göre SSR Mining, ‘yığın liç pedinde meydana gelen büyük bir kayma’dan sonra üretimi askıya aldı. Şirketin Toronto’da işlem gören hisseleri olaydan sonra yüzde 50’den fazla değer kaybetti.
Hisselerdeki düşüş şirketin piyasa değerinden yaklaşık 1,4 milyar dolara mal oldu.