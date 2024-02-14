Anagold’un büyük ortağı SSR Mining’in hisseleri çakıldı

Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve altı kişilik mürettebatı bulunan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.