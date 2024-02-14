Sevgililer Günü’nde yalnızsanız…

Malum gün geldi çattı. Sevdiğine bir jest yapmak için bugünü bekleyenler tatlı bir telaş içinde olsa gerek.

Peki ya yalnızsanız?

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Katolik Kilisesi ve bazı tarihçilere göre Sevgililer Günü’nün kökeni, antik Roma’ya ve erken Hıristiyanlığa kadar uzanıyor. ‘Sevgililer Günü’ adı ise erken dönem Hıristiyan bir azizeye atfediliyor…

Bir efsaneye göre bugün, 3’üncü yüzyılda yaşamış ve Roma İmparatoru Claudius’un emrine aykırı olarak nice nikah kıymış Aziz Valentine’e saygı duruşu olarak kutlanmaya başlamış. Claudius, askerlerinin evlenmesini yasaklamıştı. Buna karşılık Aziz Valentine, genç aşıkları gizlice evlendirip imparatora meydan okuyordu. Bu cesareti sonunda hayatına mal oldu. Böylece ‘aşkın koruyucusu’ mertebesine yükseldi.

14’üncü yüzyıla gelindiğinde, 14 Şubat genellikle romantizmle bağdaştırıldı. Gerçi 14 Şubat zaten genellikle aşkla ilişkilendiriliyordu çünkü kuşların bugün çiftleşmeye başladığına inanılıyordu.

Papa Gelasius, 5’inci yüzyılda Hıristiyanlar için 14 Şubat’ı ‘Aziz Valentine Bayramı’ olarak ilan etti. 1969’da ise ayin takviminden kaldırıldı. Buna rağmen romantizmi kutlama geleneği, Sevgililer Günü’nü Roma festivaliyle birleştirip tek bir tatil haline getirerek sürdü.

Günümüze gelecek olursak -bildiğiniz gibi- 14 Şubat genellikle hediye olarak kartlar, çikolatalar ve çiçeklerle, sevgiyi ifade etme; evlilik ve ilişkileri kutlama günü.

Arkadışınıza ya da kendinize hediye verin

İyi güzel ama ya yalnızsanız?

Sevgililer Günü’nde romantik bir partnere sahip değilseniz aşağıdaki aktiviteler size iyi gelebilir…

Arkadaşla yemek: Sevgililer Günü’nde arkadaşlığı kutlamak, romantik bir randevuya çıkmak kadar keyif verebilir. Mesala mükellef bir yemek. Sevdiğiniz, sizin gibi yalnız bir arkadaşınızla yemek yiyebilir, birbirinize sevimli hediyeler verebilir ya da sadece arkadaşlığınızın tadını çıkarabilirsiniz.

Kişisel bir SPA deneyimi: Sevgililer Günü aynı zamanda kendini sevme ve kişisel bakım günü olarak da değerlendirilebilir. Bir spa günü için rezervasyon yaptırmak veya evde kendinizi şımartacak bir seans planlamak canlandırıcı ve rahatlatıcı bir deneyimdir. Bu kendine odaklı aktivite, kendinizi yenilenmiş ve değerli hissetmenize katkıda bulunabilir.

Sevgi ve dostluk odaklı bir ‘Kendin yap’ etkinliği: Eğlenceli bir ‘Kendin yap’ etkinliği, Sevgililer Günü’nü arkadaşlarınız veya ailenizle kutlamanın yaratıcı ve eğlenceli bir yolu olabilir. Bu etkinlik, el yapımı kartlar yapmayı, özel takılar yaratmayı ve hatta ev dekorasyonunu içerebilir. İnsanların arkadaşlarıyla ve aileleriyle bağ kurarken yaratıcılıklarını ifade etmesi için mükemmel bir ortam yaratılabilir. Sonrasında bu el yapımı ürünler anlamlı hediyeler veya hatıralar olarak da kullanılabilir.

Yerel bir barınak veya toplum merkezinde gönüllülük: Sevgi ve nezaket göstermek tanıdıklarımızla sınırlı olmak zorunda değil. 14 Şubat’ta yerel bir barınakta veya toplum merkezinde gönüllü olmak, sahip olduğunuz sevgiyi ve neşeyi yaymanıza olanak sağlayabilir. Bu sevgi dolu günde böylesine anlamlı bir çabada bulunmak, size son derece anlamlı bir Sevgililer Günü geçirme şansı verebilir…