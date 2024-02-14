İliç’te maden faciası: Bakanlığa göre Fırat Nehri’nde kirlilik yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fırat Nehri’nde şu an için bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı.

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Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre bakanlıktan yapılan açıklamada “İlk andan itibaren Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alınmış, şu an için kirlilik tespit edilmemiştir” dendi.

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi açıklamalara göre toprağın altında kalan dokuz işçi kaldı.

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.

Altın elde edilme sürecinde siyanür kullanılıyor. Oluşan siyanürlü atıklar ‘liç’ olarak tanımlanan bir yerde toplanıyor.