İliç’te maden faciasının ikinci günü: Dokuz işçiden beşi konteynerde

İliç’te siyanürlü liç alanın çökmesinden sonra toprağın altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz işçiden beşinin konteynerde, üçünün araçta, birinin de kamyonda olduğunu söyledi.

Fotoğraf: TRT Haber

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre toprağın altında kalan dokuz işçi kladı.

İşçileri arama çalışmaları facianın ikinci gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yaptığını söyledi.

Yerlikaya toprak altında kalan işçilerden beşinin konteynerda, üçünün araç içinde, birinin de kamyonda olduğunu söyledi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, “Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve dokuz işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında” dedi.