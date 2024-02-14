‘Eylem yapmak’ isteyenlerin Erzincan’a geçişi yasaklandı

Tunceli Valiliği, Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek isteyenlerin Erzincan’a geçişini yasakladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 18 Şubat günü saat 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır.”

Ne olmuştu?

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi açıklamalara göre toprağın altında kalan dokuz işçi kaldı.

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.