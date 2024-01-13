Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Ocak 2024

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki güvenlik zirvesinden önce İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü.

CHP: İktidar, Mehmetçiklerimizin güvenliğini sağlayamıyor

CHP anayasa mitingini iptal etti

Aile hekimleri: Hastalar randevu bulamıyor, kuyruklar uzadı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), başta grip (influenza) ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ciddi artış nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de yoğunluk olduğunu ve sistemin yükü kaldıramaz hale geldiğini söyledi.


Doğallıktan uzak estetik: ‘Halk sağlığı sorununa dönüşecek’
Yatağın hangi tarafında uyuduğun seni anlatıyor olabilir

İstanbul’da zamlı taksi tarifesi başladı

İstanbul’da ticari taksilerin taksimetreleri güncellendi. Artık bütün taksilerde zamlı fiyatlar geçerli.

Çocuklarla oyun ebeveynlik kaygılarını da hafifletiyor

Eski MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski kontrterör dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Stresle mücadelenin yolu mideden de geçiyor

Meteoroloji 11 ili turuncu ve sarı kodla uyardı: Kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kar beklenen 11 ili turuncu ve sarı kodla uyardı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,85, gram altın yüzde 1,43 değer kazandı.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Pentagon’dan Taylor Swift hakkındaki ‘komplo teorilerine’ yanıt
2024’te yapay zeka: Çalışanların bilmesi gereken beş trend

SON HABERLER

Akşam Postası / 13 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki güvenlik zirvesinden önce İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü.

Aile hekimleri: Hastalar randevu bulamıyor, kuyruklar uzadı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), başta grip (influenza) ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ciddi artış nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de yoğunluk olduğunu ve sistemin yükü kaldıramaz hale geldiğini söyledi.