Akşam Postası / 13 Ocak 2024

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki güvenlik zirvesinden önce İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü.

Aile hekimleri: Hastalar randevu bulamıyor, kuyruklar uzadı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), başta grip (influenza) ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ciddi artış nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de yoğunluk olduğunu ve sistemin yükü kaldıramaz hale geldiğini söyledi.

İstanbul’da zamlı taksi tarifesi başladı

İstanbul’da ticari taksilerin taksimetreleri güncellendi. Artık bütün taksilerde zamlı fiyatlar geçerli.

Eski MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski kontrterör dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meteoroloji 11 ili turuncu ve sarı kodla uyardı: Kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kar beklenen 11 ili turuncu ve sarı kodla uyardı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,85, gram altın yüzde 1,43 değer kazandı.