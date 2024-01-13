CHP anayasa mitingini iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dokuz askerin şehit olduğu olayı ‘tüm yönleriyle ele aldıklarını’ belirterek anayasa mitingini iptal ettiklerini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada dün dokuz askerin şehit olduğu duyurmuştu. Ardından CHP, İyi Parti ve AKP aday tanıtım toplantılarını erteleme kararı almıştı.

Özel’in çağrısıyla Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

Özel X hesabından Anayasa mitinginin iptal olduğunu duyurdu: “Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan’da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız.”

Anayasa mitingi kararı neden alınmıştı?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasını ‘darbe girişimi’ olarak nitelemiş ve herkesi 14 Ocak’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge çağırmıştı.