MSB: Dokuz asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak’ta dokuz askerin yaşamını yitirdiğini, dört askerin de yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

MSB’den paylaşılan ilk açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

MSB, daha sonra yaralı dört askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece dokuz asker yaşamını yitirdi, dört asker de yaralandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza… pic.twitter.com/8wvVJ1nUL2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

Dün de bir askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin de yaralandığı duyurulmuştu.

Aynı bölgede geçen ay da bir gün arayla 12 asker hayatını kaybetmişti.