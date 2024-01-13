Doğallıktan uzak estetik: ‘Halk sağlığı sorununa dönüşecek’

MESUDE ERŞAN

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Yasemin Savaş doğallıktan uzak estetik uygulamalarının devam etmesi halinde ‘halk sağlığı‘ sorununa dönüşeceğini söyledi: “Artık ‘dur’ demeliyiz.”

MESTDER başkanı Yasemin Savaş. Fotoğraf: Diken

Gazetecilerle bir araya gelen Savaş, 2024’ün estetik eğiliminin ‘doğal dokunuş‘ olduğunu söyledi. Medikal estetik pazarının, yerli ve yabancılardan gelen uygulama taleplerinin artmasıyla giderek büyümesi, sadece hekimleri değil çok sayıda ‘sermayesi’ olan girişimciyi de sektöre çekti. Lüks rezidanslarda dahi merdiven altı, Sağlık Bakanlığı onaysız merkezler açıldı. Bu kaçak ve denetlenmeyen merkezlerde kullanılan malzemeler de çalışanların kim olduğu da muamma. Bir yandan insanların sağlığı riske sokulurken, diğer yandan abartılı estetik talepleri hiçbir beis görmeden karşılanıyor.

Bu merkezlerin abartılı işlemleri kendilerini göstermek için yaptıklarını anlatan Savaş, “Hem merdiven altında yapılan hem de biz hekimlerin abartılı uygulamalarını durdurmak zorundayız. Aksi halde kontrolden çıkacak” dedi.

Savaş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de abartılı uygulamaların ve tek tip görünümün önünün kesilmesi gerektiğini belirtti: “Nişantaşı bölgesindeyim. Orada o kadar birbirine benzeyen yüz görüyorum ki. Artık yüzlerine bakınca, ‘Bu buradan çıkmış, şu şuradan çıkmış’ diyebiliyorum. Hoş değil. Klinikler insanların yüzüne imza atıyor. Tabii ki biz de yaptığımız uygulamalarla imzamızı atıyoruz. Ama bu imzayı o kişinin yüzüne özel atmalıyız.”

Her yüz farklı bir tuval

Hekimlerin de hastalarına estetikte doğal olunabileceğini fark ettirmesi gerektiğini söyleyen Savaş şöyle devam etti: “Dünyada da eğilim bu yönde. Elinde bir fotoğrafla ‘bana bu dudaktan yapın’ diyen hasta sayımız da azalmalı, azalıyor da. Estetikte doğal dokunuş algısını oturtmamız, yüzü doğru okumamız gerekir. İhtiyacı olmayan birinin sadece moda diye talep etmesi ve hekimin de işlemi yapması yanlış. Her yüz farklı bir tuval. Farklı tedavilere ihtiyacı var. Hekim bu tuvali yüzün şekline, kişinin yaşam tarzına ve beklentilerine göre renklendirmeli. Medikal estetik kişiye özel tedavi planı gerektirir.”

MESTDER’in yasal olmayan işlem ve ürünlerin ihbarı için de 0543 266 63 78 no’lu whatsapp ihbar hattı var. Buraya yasal olmayan ürünler ve yapılan hatalı işlemler ihbar edilebiliyor. Dernek gelen ihbarları gereğinin yapılması için Sağlık Bakanlığı ve belediyelere bildiriyor. Savaş bu hatta bekledikleri kadar yoğun ihbar gelmediğini söyledi: “Halkın da görevi var. Bir triko giysi alırken etiketini açıyor, içinde ne olduğunu, nasıl yıkanacağını okuyor. Etiketi nasıl okuyorsa gideceği sağlık kuruluşunu, işlemi, nasıl yapılacağını, kullanılacak ürünü de incelemek, araştırmak zorunda. İşlemleri yapanların doktor olmadığını bile bile ucuz gidi gidenler var. Sonra düzeltmemiz için bize geliyorlar.”

Estetikte doğal dokunuş nasıl sağlanır

Estetikte doğal dokunuşla kastedilen önce cildin kalitesini artırmak. Bunun için çok sayıda yöntem var. Her geçen gün yenileri ekleniyor. Kişiye göre değişse de çeşitli dolgu malzemeleri, botoks, ip askı, teknolojik yöntemler gibi yapılandırıcı tedaviler uygulanıyor. Savaş, “Yapılandırıcı tedaviler de kişinin ihtiyacı kadar yani kararında uygulandığında cildi en doğal haliyle tedavi etmiş, şekillendirmiş oluyoruz. Bizim doğal dediğimiz, ciltte doku kalitesini, nemi, parlaklığı, sıkılığı artıran, geniş gözenekleri daraltıp böylece sarkmayı engelleyen tedaviler. Öyle yaşlanma karşıtı tedaviler var ki geriye de alabiliyor. Gençleştiriyor. Bu bir anlamda koruyucu hekimlik” dedi.