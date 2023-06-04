Estetik operasyonlar dönem dizilerinin tadını kaçırıyor mu?

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Şov dünyasında son tartışma: Son yıllarda oyuncuların estetikli, kozmetik harikası görünüşlerinin, dönem dizi ve filmlerine inandırıcılığı azalttığı yolunda şikayetler var. Üstelik bu görüşte olan eleştirmenler de yok değil!

Dizi ve sinema filmlerinin yer aldığı platformlar, her zevke hitap eden yapımlarla izleyiciyi çekmeye çalışıyor. Netflix’te örneğin, dönem dizileri hayli revaçta. Özellikle Julia Quinn’in kitaplarından uyarlanan Bridgerton serisi… Dönem dizileri geleneksel kanalların da gözdesi. BBC’de geçen hafta başlayan ve 1950’lerde geçen 10 Pound Poms dizisiyle ise yeni bir tartışmanın fitili ateşleniverdi: Estetik operasyonlar dönem dizilerinin tadını bozdu mu?

10 Pound Poms(BBC)

Çok modern görünüm

Dönem dizilerinin doğası gereği, izleyicileri farklı bir zaman dilimine götürmesi gerekiyor. Ancak son yıllarda oyuncuların estetikli ’Ben 21. yüzyıldan geliyorum’ görünüşleri, seyircilere, dizinin ‘tadını çıkarmakta’ zorluk çıkarıyor.

BBC’de başlayan ve Michelle Keegan ve Faye Marsay’ın oynadığı dizinin ardından birçok izleyici yıldızın ‘çok modern görünümü yüzünden’ kendilerini diziye kaptırmakta zorlandıklarını itiraf etti. Bir tweet şöyleydi: “Bu şovun ilk bölümünden gerçekten keyif aldım ama vay canına, 1950’lerin Manchester’ında solaryumda bronzlaşabileceğinizi ve botoks yapabileceğinizi kim bilebilirdi?“

Michelle Keegan. (BBC)

The Telegraph’ın Sanat ve Eğlence Editörü Anita Singh de, diziyle ilgili üç yıldızlı incelemesinde, 35 yaşındaki oyuncunun bir ‘dönem draması yüzüne’ sahip olmadığını belirtti.

Oyuncu olarak yüzünü her türlü şekle sokması gerektiği için botoks yaptırmadığını söyleyen Keegan, kaşlarına düzgün ve sabit bir şekil vermek için mikroblading yaptırdığını itiraf etmişti. Ancak Keegan estetik yaptırmadığı konusunda ısrarlı.

Bridgerton (Netflix)

Yüz dolgusu başrolde

Çoğu kişi, Netflix’in dönem dizisi Bridgerton’daki oyuncuların da dizinin geçtiği yıllardan çok 21. yüzyılın görünümüne sahip olduğunu söylüyor. Hatta daha ileri gidip dizide yüz dolgusunun başrolde olduğunu iddia edenler de var.

Bir eleştiri de dönem filmi 2020 yapımı Persuasion’da Anne Elliot’ı oynayan Dakota Johnson’ın da, selefi Ann Firbank’tan daha taze bir görünüme sahip olduğu şeklinde…

Dakota Johnson (Netflix)

Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Giysiler ve çevrenin, dizinin geçtiği yıla ait olması, oyuncuların bu yüzyıldan gelen görüntülerini unutturmaya yeter mi?