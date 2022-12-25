Ünlü çocuğu dediler, başarıyı çok gördüler: Dört soruda ‘Nepo-bebeği’

Bir süredir popüler kültürün dilinde dolaşan ‘nepo-bebeği’ (nepo-baby) konusunda çok şey söylendi. Meseleyi derledik topladık, kavramı dört soruda ele aldık.

Gwyneth Paltrow, Lily-Rose Depp, Maya Hawke, Dakota Johnson

1. Nepo-bebeği nedir?

Nepo, ‘nepotizm‘ yani ‘akraba kayırmacılığı’ kavramının kısaltması. ‘Bebek‘ kelimesi için bir açıklamaya gerek yok. Tamlama, annesi babasının ününden ve gücünden yararlanarak yaptığı işte öne çıkan çocuklar, özellikle de gösteri dünyasındaki ünlü çocukları için kullanılıyor. Hafif de olsa negatif bir ton taşıyor. Bu arada, bebek derken, ille yeni doğmuş ünlü çocuklarını kastetmiyoruz. 64 yaşındaki oyuncu Jamie Lee Curtis ve 50 yaşındaki oyuncu/yaşam tarzı gurusu Gwyneth Paltrow da, anne babalarının yıldız oyuncu, yönetmen olması sebebiyle bu gruba sınıfına giriyor.

2. Nepo-bebek kavramı nasıl ortaya çıktı?

Ünlüler hep vardı, ünlü çocukları da. Nepotizm ya da halk dilinde söylersek ‘torpil‘ her zaman hayatımızda oldu. Ancak bunun adının konması, biraz da negatif bir anlam yüklenmesi 2022’de oldu.

Nepo-bebek tartışmalarını başlatan tweet

‘Nepo bebek’ ifadesi, Euphoria dizisinin oyuncusu Maude Apatow’un, oyuncu Leslie Mann ve yönetmen Judd Apatow’un kızı olduğunun sosyal medya fanları tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. Muhtemelen bu konuda ilk tweeti Kanadalı çağrı merkezi çalışanı Meriem Derradji attı ve nepo bebek 2022 yılının en çok konuşulan kavramlarından biri oldu.

Hayatımıza giren yeni kelime ve kavramları tanımlayan Urban Dictionary nepo-baby’nin tanımını bundan yalnızca 6 ay önce sözlüğe ekledi.

Konunun son bir haftada çok konuşulmasının sebebiyse New York dergisinin konuyu kapağına taşıyıp enine boyuna tartışması oldu.

New York Magazine konuyu geçen hafta kapağına taşıdı

3. Ünlü nepo bebekler kimler?

Nepo bebek zaten tanımı gereği ünlü olmak zorunda. Ama Maude Apatow’un dışında öne çıkanlar kimler derseniz şu isimleri saymak mümkün:

‘Maya Hawke, 24’: Uma Thurman ve Ethan Hawke’ın kızı): Stranger Things dizisiyle ünlendi. Öncesinde annesinin yakın arkadaşı olan Quentin Tarantino’nun yönettiği Bir Zamanlar Hollywood’da filminde rol aldı.

Lily Rose-Depp, 23: Ünlü oyuncu Johnny Depp ve Fransız oyuncu Vanessa Paradis’in kızı. Oyuncu ve model. 2014 yılında küçük rollerle oyunculuğa başladı. 2015’te Karl Lagerfeld tarafından Chanel’in moda elçisi seçildi. Bu titri hala taşıyor.

Dakota Johnson, 33: Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı. Anne ve babası gibi oyuncu. 10 yaşındayken annesiyle birlikte ‘Crazy in Alabama’ filminde oynadı. Filmi yöneten o dönemdeki üvey babası Antonio Banderas’tı. İrili ufaklı birçok rolde oynadıktan sonra asıl çıkışını 2006’da Grinin Elli Tonu filmindeki başrolüyle yaptı. Johnson yapımcılıkla da uğraşıyor.

Zoë Kravitz, 34: Şarkıcı Lenny Kravitz ve oyuncu Lisa Bonet’nin kızı. Lise yıllarından itibaren oyunculuk dersleri aldı. Genç yaşta, Catherine Zeta-Jones ve Jodie Foster gibi ünlü oyuncularla çalışma birlikte oynama fırsatı buldu. Kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam ediyor.

Kate Hudson, 43. Hollywood yıldızı Goldie Hawn’ın kızı, Kurt Russell’ın üvey kızı. Çocukluğundan beri sahneye ve spot ışıklarına yakındı. İlk çıkışını 1996’da Almost Famous filmiyle yaptı. Kitap yazdı, spor giyim markası yarattı, ticari girişimlere yatırım yaptı. Kariyerine aktif olarak devam ediyor, en son ‘Bıçaklar Çekildi 2’de oynadı.

4. En yaşlı nepo bebeklerden Jamie Lee Curtis konu hakkında ne diyor?

Jamie Lee Curtis (önde) annesi Janet Leigh, babası Tony Curtis, ablası Kelly

ABD’li oyuncu Jamie Lee Curtis kendini çoktan kanıtlamış bir oyuncu. Yine de kendi deyimiyle bir ‘OG nepo bebeği’. (OG, bir grubun ilk ve saygın üyelerinden biri anlamına gelen Original Gansta’nın kısaltması).

Jamie Lee Curtis, kariyeri 50’lerden 2000’lere uzanan Hollywood yıldızı Tony Curtis ile Alfred ünlü ‘Sapık‘ filminin kadın başrolü Janet Leigh’in kızı. Tartışmaya iki gün önce Instagram hesabından katıldı ve nepo bebeklerini savundu.

“19 yaşımdan beri profesyonel bir oyuncuyum. İlk günden bu yana bir gün bile geçmedi ki bana ünlü film yıldızlarının kızı olduğum hatırlatılmasın. Nepo bebekler konusunda söylenenler, insanları küçümseme, aşağılama ve incitme amaçlı. Bağlantılarımın ve şöhretin bana getirdiği bazı avantajlar olmadığını söylemiyorum ama yaptığı işle ünlü olan birinin, sırf başka bir ünlünün akrabası olduğu için yeteneksiz sayılmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Bunun doğru olmadığını kendi hayatımdan biliyorum. Yıllardır binlerce binlerce insana ve her türden işe uyum sağlayarak sanatımı dürüstlük, profesyonellik, sevgi çerçevesinde yürüttüm…”