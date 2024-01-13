Yatağın hangi tarafında uyuduğun seni anlatıyor olabilir

Psikologlara göre, yatağın sol ya da sağ tarafında uyumanız, sizin nasıl bir insan olduğunuza dair birçok ipucu barındırıyor. Buna göre sol tarafta yatanlar daha yaratıcı ve özgüvenli, sağ tarafta yatanlarsa daha mantıklı ve analitik.

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Daily Mail‘in haberine göre uzmanlar, yatağın hangi tarafında uyuduğunuzun kişilik özellikleriniz hakkında çok şey söyleyebileceğini iddia ediyor.

2021’de 2 bin Amerikalıyla yapılan bir ankette, katılımcılara yatağın hangi tarafında uyudukları ve kişiliklerini nasıl tanımladıkları soruldu. (Yatağın sol ve sağ tarafı, yatağın ucunda durup yatak başlığına doğru bakan bir perspektiften tanımlandı.)

Slumber Cloud adına OnePoll tarafından yapılan çalışmada, sol tarafta uyuyanların neşeli ve hayal gücü yüksek gibi daha rahat bir karakter tipiyle ilişkili özellikler bildirme olasılıkları daha yüksek çıktı. Sağ tarafta uyuyanlar genel olarak daha olumsuz bir tutum içindeydi. Bununla birlikte, daha fazla para kazanma eğilimindeydi.

Uyku teknolojisi yatak firması Simba’da psikolog ve yerleşik uyku uzmanı olan Hope Bastine, Cosmopolitan’a verdiği demeçte, bu bulguların, sol tarafta uyuyan insanların sağ taraftaki meslektaşlarına göre daha neşeli olduklarını gösteren önceki araştırmalarla desteklendiğini söyledi.

Bastin’e göre, sol tarafta uyuyanlar, kriz anında partnerlerinden daha sakin olduklarına ve kendilerine genel olarak daha çok güvendiklerine inanıyor. Sol tarafta uyuyanlar, sağ tarafta uyuyanlara göre daha yüksek düzeyde iş tatminine sahip olduğunu düşündüğünü bildiriyor.

Ama aynı araştırmaya göre, sağ tarafta uyuyanlar, daha karamsar bir bakış açısına sahip olsalar da aynı zamanda ayakları yere daha sağlam basan, kötü senaryolara hazırlıklı olma ihtimalleri daha yüksek kişiler.

İnsanların, yatağın hangi tarafında uyuyacaklarını seçerken rahatlık gibi faktörlerin de devreye girdiği bir gerçek. Ankete katılanların yüzde 40’ı kendileri için girip çıkması kolay tarafı tercih ettiğini söylemiş. Yüzde 30’uysa partnerlerinin tercihine göre karar verdiğini…

Araştırma ayrıca erkeklerin yüzde 58’inin, kadınlarınsa yüzde 50’sinin sağ tarafta uyuduğunu ortaya koydu.