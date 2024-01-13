İstanbul’da zamlı taksi tarifesi başladı

İstanbul’da ticari taksilerin taksimetreleri güncellendi. Artık bütün taksilerde zamlı fiyatlar geçerli.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksilerde zamlı tarife yürürlüğe girdi.
Yeni fiyatlar şöyle:
Sarı taksilerde;
- Açılış ücreti 24,55 lira
- Kilometre başına ücret 17.61 lira
- Kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 90 lira
Turkuaz taksilerde;
- Açılış ücreti 28,24 lira
- Kilometre başı ücret 20,25 lira
- Kısa mesafe 102,5 lira
8+1 taksilerde;
- Açılış 31,92 lira
- Kilometre başına 22,90 lira
- İndi-bindi 115,3 lira
VIP taksilerde;
- Açılış 41,74 lira
- Kilometre başı ücret 32,5 lira
- Kısa mesafe 153,7 lira