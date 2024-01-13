Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da zamlı taksi tarifesi başladı

İstanbul’da ticari taksilerin taksimetreleri güncellendi. Artık bütün taksilerde zamlı fiyatlar geçerli.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edilmişti.


Sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksilerde zamlı tarife yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlar şöyle:

Sarı taksilerde;

  • Açılış ücreti 24,55 lira
  • Kilometre başına ücret 17.61 lira
  • Kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 90 lira

Turkuaz taksilerde;

  • Açılış ücreti 28,24 lira
  • Kilometre başı ücret 20,25 lira
  • Kısa mesafe 102,5 lira

8+1 taksilerde;

  • Açılış 31,92 lira
  • Kilometre başına 22,90 lira
  • İndi-bindi 115,3 lira

VIP taksilerde;

  • Açılış 41,74 lira
  • Kilometre başı ücret 32,5 lira
  • Kısa mesafe 153,7 lira

İstanbul’da toplu taşımaya zam

SON HABERLER

Yatağın hangi tarafında uyuduğun seni anlatıyor olabilir

Psikologlara göre, yatağın sol ya da sağ tarafında uyumanız, sizin nasıl bir insan olduğunuza dair birçok ipucu barındırıyor. Buna göre sol tarafta yatanlar daha yaratıcı ve özgüvenli, sağ tarafta yatanlarsa daha mantıklı ve analitik.

Eski MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski kontrterör dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.