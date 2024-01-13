Eski MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Psikologlara göre, yatağın sol ya da sağ tarafında uyumanız, sizin nasıl bir insan olduğunuza dair birçok ipucu barındırıyor. Buna göre sol tarafta yatanlar daha yaratıcı ve özgüvenli, sağ tarafta yatanlarsa daha mantıklı ve analitik.