Yaramazlara biraz batar!

Eski MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski kontrterör dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Parkinson ve Demans hastalığı da olan Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023’te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi.


İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen Eymür, 15 Aralık 2023’te yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edilen Eymür, bu sabah hayatını kaybetti.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski kontrterör dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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