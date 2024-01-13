Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,85, gram altın yüzde 1,43 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,43 değer artışıyla 1.992 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,39 kazançla 13 bin 385 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,85 değer kazanarak 30,0950 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,18 azalışla 33,0170 lira oldu.
Geçen hafta 37,8890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,49 artarak 38,4520 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,76 kazançla 35,4750 liradan alıcı buldu.