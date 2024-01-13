Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

2023, yapay zeka için bir dönüm noktası olsa da, söylenenlere göre 2024’te daha da büyük bir etki yaratmaya hazırlanıyor. Neyse ki bu sefer çalışanlar buna hazır. Çünkü üretken yapay zeka bir yıldan fazla bir süredir çalışanların radarında.