Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,97, gram altın yüzde 0,10 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10 değer artışıyla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20 kazançla 13.202 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,97 değer kazanarak 29,8410 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,11 azalışla 32,6310 lira oldu.
Geçen hafta 37,6140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,73 artarak 37,8890 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,24 kayıpla 35,2090 liradan alıcı buldu.