Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,16 , gram altın yüzde 1,03 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 değer artışıyla 1.962 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 kazançla 13.176 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,16 değer kazanarak 29,5550 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,37 artışla 32,6660 lira oldu.
Geçen hafta 37,1850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,15 artarak 37,6140 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 2,78 kazançla 35,2820 liradan alıcı buldu.