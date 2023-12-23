Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,59, gram altın yüzde 2,21 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 değer artışıyla 1.942 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,20 kazançla 13.051 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 29,2160 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,62 artışla 32,2250 lira oldu.
Geçen hafta 36,9020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 artarak 37,1850 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,46 kazançla 34,3370 liradan alıcı buldu.