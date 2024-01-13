Aile hekimleri: Hastalar randevu bulamıyor, kuyruklar uzadı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), başta grip (influenza) ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ciddi artış nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de yoğunluk olduğunu ve sistemin yükü kaldıramaz hale geldiğini söyledi.

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AHEF başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ASM’lerdeki hasta yükünü hafifletmek için herkese görev düştüğünü hatırlattı: “Hastalar randevu bulamıyor, ASM kapılarında kuyruklar oluşuyor. Gerçekten tedavi ihtiyacı olan hastalar bekleyemediği için sağlık hizmetine ulaşamadan evlerine dönüyorlar.”

Grip ani başlayan ateşle birlikte, yaygın vücut, kas, baş, boğaz ağrısı, bazen burun akıntısıyla seyrediyor. Viral bir hastalık olması nedeniyle kendiliğinden iyileşebilir. Ancak risk grubundakilerde daha ağır seyredebiliyor. Zatürre, orta kulak iltihabı, bronşit veya bronşiolite de yol açabiliyor. Her şikâyetin bir sağlık kuruluşuna başvuruyu gerektirmediğini belirten Nehir şöyle devam etti: “Üst solunum yolu hastalıkların çoğu kendiliğinden iyileşir. Şikayetler bir haftadan uzun sürüyorsa, tedaviye rağmen ateş düşmüyorsa, öksürük artıyor ve şiddetleniyorsa, özellikle soluk alıp vermekte zorlanma başlamışsa, 2 yaş altı çocuklarda ve risk grubundaki hastalarda (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, astım vb.) hızlı soluma, zor nefes alma gibi bir durum varsa sağlık kurumuna başvurulmalı.”

Risk grubunda değilseniz evde geçirebilirsiniz

Sair hastaların evlerinde kalarak, dinlenerek, sağlıklı beslenerek ve bol sıvı alarak hastalığı atlatmaları mümkün. Bu hastalığın başkalarına bulaşmasını da engelleyebilir. Bulaşmayı önleyen bir diğer etkili yöntem pandemideki gibi maske kullanmak. Nehir kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanılması ve olabildiğince kısa süre geçirilmesi uyarısı yaptı: “Hatta Sağlık Bakanlığına önerimiz, başta sağlık tesisleri olmak üzere kapalı alanlarda (AVM, toplu taşıma araçları, kafe ve kahvehaneler gibi) maske zorunluluğu getirilmesi. Kaldı ki bu toplum sağlığı ve sağlık sisteminin yükü düşünüldüğünde elzem oldu.”

Nehir ayrıca aile hekimlerinin asıl görev ve sorumluluklarına dönmeleri gerektiğini belirterek, şu eleştirileri yaptı: “Grip ağır geçebilen bir hastalıktır. Bu sebeple aşılama dönemlerinde risk grubundaki herkes aşılanmalı. Bu konularda detaylı bilgiye aile hekimlerinizden ulaşabilirsiniz. Aile hekimleri ve ASM’ler birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık kısmında önemli bir görev ve sorumluluk alıyor. Birçok konuda, özellikle hastalıkların önlenmesi ve hastalıklardan korunmayla ilgili değerli bilgiler verebilecek ASM’ler ciddi bir iş yükü altına sokulup gerçek amacından uzaklaştırıldı. Gerçekçi olmayan hedefler konularak iş motivasyonu düşürüldü. Bir türlü kendi görev ve sorumluluklarına vakit ayıramaz hale getirildi.”