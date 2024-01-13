Kedilere eziyet eden ‘C31K’ grubundan beş kişi tutuklandı

Kedilere eziyet ettikleri gerekçesiyle büyük tepki çeken ‘C31K’ isimli sosyal medya topluluğu üyesi beş şüpheli tutuklandı.

Görsel: Twitter

‘C31K’ ismini kullanan şüpheliler, Telegram’da kurdukları grup üzerinden bir araya gelerek kedilere eziyet ettikleri görüntüleri paylaşmıştı.

Tepkilerin ardından bakanlık harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından paylaşılan açıklamaya göre İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te düzenlenen operasyonda topluluğa üye beş şüpheli yakalandı.

Şüpheliler ‘çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek’ suçlarından tutuklandı.