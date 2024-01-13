Güvenlik zirvesinde ‘Hesap misliyle sorulacak’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından gelen açıklamada, “Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir ‘teröristan’ kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir” dendi.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada dün dokuz askerin şehit olduğu duyurmuştu.

Bunun üzerine Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı kararı alınmıştı. Erdoğan toplantıdan önce İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmüştü.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır.

*Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir ‘teröristan’ kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

*Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.