Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’le görüştü

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), başta grip (influenza) ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ciddi artış nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de yoğunluk olduğunu ve sistemin yükü kaldıramaz hale geldiğini söyledi.