Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki güvenlik zirvesinden önce İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada dün dokuz askerin şehit olduğu duyurmuştu.
AA’nın aktardığına göre Erdoğan ve MHP Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Erdoğan’ın, Akşener ile yaptığı görüşmede Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.
Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’ne geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı.