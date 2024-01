Pentagon’dan Taylor Swift hakkındaki ‘komplo teorilerine’ yanıt

Fox News Taylor Swift’in ‘Pentagon projesi’ olduğunu öne sürdü. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Swift’in popüler şarkısına gönderme yaparak bu iddiaları yalanladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçilmişti.

Independent‘ın haberine göre ABD merkezli haber kanalı Fox News’da, 34 yaşındaki şarkıcının ‘Pentagon projesi‘ olduğu öne sürüldü. Kanalda ‘Jesse Waters Primetime’ programının yapımcısı Jesse Watters “Taylor Swift’in nasıl bu kadar başarılı olduğunu hiç düşündünüz mü?” diye sordu ve devam etti: “Yaklaşık dört yıl önce, Pentagon’un psikolojik operasyonlar birimi Taylor Swift’i bir kazanca dönüştürmeye karar verdi”

Watters, yayınında bazı görüntüleri paylaşarak, 2019’da NATO görüşmelerinde bir konuşmacının Swift’i küresel etkiye sahip isimlerden biri olarak gösterdiğini söyledi: “Bu gerçek. Pentagon’un psikolojik operasyonlar birimi NATO’ya Taylor Swift’in dezenformasyonla mücadele için kullanılmasını öneriyor.”

Pentagon yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, şarkıcının ‘Shake It Off’a (Salla) parçasına gönderme yaparak şöyle dedi: “Bu komplo teorisine gelince, sallayacağız.”

Singh ayrıca Pentagon’un Kongre’den ek bütçe için onay beklediğini, ‘Kongre’ye sinsi bir şekilde Swift’in I Wish You Would (Keşke yapsaydın) isimli şarkısını söyleyerek yapma fırsatı yakaladıklarını‘ belirterek Fox News’i tiye almaya devam etti.