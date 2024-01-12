Akşam Postası / 12 Ocak 2024

Özgür Özel Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif bulamamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürdü ve “Alternatif bulamadık” dedi.

‘Skandal dolandırcılık’ davası: ‘MASAK herkesin hesabını incelesin’

‘Skandal dolandırıcılık’ davasında tutuklu eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Sansür sarmalı: ‘AYM’nin 8/A kararı yeterli değil, iptali için Meclis harekete geçmeli’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Kızıl Goncalar’ dizisine verilen cezayı “Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hiçe sayan, görmezden gelen yayınlara tahammülümüz yok” sözleriyle savundu.

ABD’den Husilere ait hedeflere saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 23 bin 708’e yükseldi

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708’e yükseldi.

DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili duyurdu

DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili açıkladı. Bunlar Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.

Ankette önde olmasına rağmen aday gösterilmeyen Büyükerşen: Kırıldım

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart’taki seçimlerde, ankette 100 üzerinden 80 almasına rağmen tekrar aday gösterilmemesiyle ilgili “Üzülmedim ama kırıldım” dedi.

Mansur Yavaş açıkladı: Belediye personeline yüzde 70 zam

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeline ‘şimdilik’ yüzde 70 zam yaptıklarını açıkladı.

TFF yarı otomatik ofsayt sisteminin başlatıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig’in 20’nci haftasından itibaren kullanılacağını duyurdu.

Amazon’da bitki örtüsüyle kaplanmış devasa bir antik kent bulundu

Amazon’da bitki örtüsüyle kaplanmış 2 bin 500 yıllık devasa antik kent bulundu.