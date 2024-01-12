Fenerbahçe Galatasaray’a ‘kamuoyu önünde’ tartışma çağrısını yineledi

Fenerbahçe Galatasaray’ın, kulüplerini hedef alan açıklamasından sonra sarı kırmızılılara kamuoyu önünde tartışma çağrısını yineledi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk bugün düzenledikleri basın toplantısında Fenerbahçe’yi hedef almışlardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u eleştiren Özbek, şunları demişti:

“Dün, Sivas’ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig’de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe’nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray’ın puan ortalaması 1.25.”

Fenerbahçe’den yanıt

Konuya ilişkin Fenerbahçe’den açıklama geldi. Açıklamanın tamamı şöyle:

“Kendileri için her şey yolundayken ‘itidal çağrıları’ yapıp ilk puan kaybında ‘sportif AŞ başkanvekilinin basın toplantısı yapacağını’ duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle başkanı ve ikinci başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir.

İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir!

Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk. Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz.

Kulübümüzü altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin, bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda Fenerbahçe’nin duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”