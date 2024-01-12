TFF yarı otomatik ofsayt sisteminin başlatıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig’in 20’nci haftasından itibaren kullanılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

TFF’nin açıklaması şöyle:

* Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in ikinci devresinin başlangıcı olan 20’nci hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

* Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi’ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, üç boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.