TFF yeni yayın ihalesi sürecini başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve 1’inci Lig’in yayın ihalesi için ihale dokümanlarını alma sürecinin başladığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

TFF’nin paylaştığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1’inci Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi’ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler’e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin ‘İhale Genel Şartnamesi’ ve her bir pakete ait ‘Özel Şartnameler’ ile eklerini satın alma süreci başlamıştır.

Teklif vermek için son tarih 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 olup, verilen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı’nca oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

İhale Komisyonu, ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebilir. İhale Komisyonunun vereceği makul süre içerisinde ilgili kişilerden yeni tekliflerini sunmaları istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü kadar yeni teklif alabilir. Yeni teklifler İhale Genel Şartnamesi’nde belirtilen usulle sunulur. Yayın Haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.”