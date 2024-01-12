Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama: Mansur başkanla sıkıntımız yok

Erdal Beşikçioğlu adaylığı duyurulduktan sonra ilk kez konuştu: “Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız.”

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CHP’nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı’nda konuştu.

Beşikçioğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Çok heyecan verici bir durum. Ona dizi, onca film, onca yaratılan karakterlerin içerisinde her seferinde hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onlara örnek olacak uygulamaları çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar 30 yıl geçmiş sanatla iç içe. Şimde değişen tek şey seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız. Sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız

* Mansur başkanın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur başkan benim için bambaşka bir yerde. Televizyonda izlediğim şeyleri ben yaşamadım. “Vay dedim, siyaset enterasanmış.” Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur başkanın da benle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı bu şehre çok şeyler yaparız.

* (Behzat Ç. sorusu üzerine…) Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapacağımı düşünüyorum.

* Şu an herkes ekonomik krizi düşünüyor ama asıl derdim yakalanması gereken genç kuşak var. Onların algıları bambaşka şekilde. Eğer bunu yakalayıp gerçekleştirirsek Ankara yeniden parlamaya devam eder.

* Ben kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım. 20 yaşındaki bir genç liseye Anadolu Lisesi’nde başladı ama İmam Hatip’ten mezun oldu. Bu büyük bir travma. Benim asıl derdim genç kuşak