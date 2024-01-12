FIFA’dan yedi Süper Lig kulübüne transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig’de mücadele eden yedi takıma transfer yasağı getirdi.
FIFA’dan paylaşılan açıklamada, şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama başlatıldığı kaydedildi.
AA’nın aktardığına göre Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor’a üçer, Samsunspor’aysa iki dönem transfer yasağı getirildi.
Transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:
Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.