Amazon’da bitki örtüsüyle kaplanmış devasa bir antik kent bulundu

Amazon’da bitki örtüsüyle kaplanmış 2 bin 500 yıllık devasa antik kent bulundu.

Fotoğraf: Stephen Rostain / BBC

BBC‘nin haberine göre, Ekvador’un güneyinde, Amazon ormanlarındaki Upano bölgesinde büyük bir antik kent keşfedildi.

Bu keşif, Amazon’da yaşayan insanların tarihi hakkında bilinenleri değiştiriyorlar. Bulunan evler şaşırtıcı bir yol ve kanal ağıyla birbirine bağlanmış.

Bölge, zengin yerel topraklar yaratan ancak aynı zamanda toplumun yok olmasına da yol açmış olabilecek bir yanardağın gölgesinde yer alıyor.

Araştırma ekibinin lideri, Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Stephen Rostain şöyle konuştu: “Burası, Amazon’da bildiğimiz diğer tüm antik yerlerden daha eski. Avrupa merkezli bir medeniyet bakış açımız var ancak bu keşif, kültür ve medeniyet konusunda fikrimizin değişmesi gerektiğini söylüyor.”

Araştırmanın yazarlarından Antoine Dorison da “Bu keşif, Amazon kültürlerine bakışımızı değiştirdi. Burada yaşayan birçok insan küçük gruplar halinde, muhtemelen çıplak, avcı toplayıcı olarak resmediliyordu ancak bu keşif bize insanların şehir hayatı yaşadığını gösterdi” dedi.

Arkeologlar, 2 bin 500 yıl önce kurulan kentte insanların yaklaşık 1000 yıl yaşam sürdüğünü tahmin ediyor.

Araştırmada havadan lazerle tespit yöntemleri de kullanıldı

Araştırmada arkeologlar, yaklaşık 300 kilometrekarelik alandaki kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altında bulunan antik kentleri havadan tespit edebilen lazer teknolojisini de kullandı.

Bu teknolojiyle ev ve tören alanı olarak kullanıldığı düşünülen 6 bin dörtgen platform tespit edildi.​​​​