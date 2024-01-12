CHP olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş askerin yaşamını yitirmesi üzerine Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Fotoğraf: Diken.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak’ta beş askerin yaşamını yitirdiğini, üçü ağır sekiz askerin de yaralandığını duyurdu.

CHP lideri Özel, ‘şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine’ Manisa’daki aday tanıtım toplantısını iptal ettiklerini söyledi.

Özel ayrıca yarınki tüm etkinlikleri de iptal ettiklerini belirterek, “Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.