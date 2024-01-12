Ankette önde olmasına rağmen aday gösterilmeyen Büyükerşen: Kırıldım

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart’taki seçimlerde, ankette 100 üzerinden 80 almasına rağmen tekrar aday gösterilmemesiyle ilgili “Üzülmedim ama kırıldım” dedi.

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CHP’den genel başkan Özgür Özel’in talimatıyla yeniden adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmemesine şaşırdığını söyledi. Ankette önde olduğunu belirten Büyükerşen parti içinde kendisini istemeyenlerin kimler olduğunu sorduğunu “Çok kalabalık değiliz, 15 kişiyiz” yanıtını aldığını söyledi.

Sözcü TV’den İpek Özbey’e konuşan Büyükerşen, bu dönem adaylık koymayı düşünmemesine rağmen neden başvuru yaptığını şöyle açıkladı:

“25 sene dolunca aday olmamayı düşünüyordum. ‘Artık yeter’ diyordum. Bir de değişimcilik çıktı. Benim yaşlı olduğum da belli. 86 yaşındayım. Tadında bırakalım bu işi, artık dinleneyim. Yazacağım yazılar, okuyacağım kitaplarım var, yeni kitaplar yazacağım. Adaylık için de son başvuru tarihi geçtiğimiz ayın 5’i akşamı saat 5’e kadardı. İl başkanımız, yeni genel başkanımıza telefon ediyor. Diyor ki ‘Bizde büyükşehir belediye başkan adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı.’ Onun üzerine kendisi talimat vermiş, demiş ki ‘Acele kendilerini görün, dilekçelerini alın saat 17:00’yi geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayardan girsin.’ Biz de talimat kabul ettik yeni genel başkanın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım, diğer iki arkadaşımla beraber gönderdik.”

Daha sonra adayların ilan edildiği listede adını görmeyen Büyükerşen, “Niye biz yokuz?” sorusuna “Anket yaptırıyoruz” yanıtı aldığını söyledi. Büyükerşen şöyle devam etti:

*“Ne anketi yaptırıyorsunuz?” dedik, “Halk sizi istiyor mu, istemiyor mu?” dediler. Bana imalı bir şekilde, “Sizin de yaşınız 86 oldu, biliyorsunuz yenilikçiler var. Yenilik isteniyor.” “Ne olacak, ne yapacağız? Bırakalım o zaman.” “Yok” dediler, anket yaptırıyoruz.

*Genel başkanla Ankara’da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden memnuniyet 80 çıkmış 100 üzerinden. Fakat demişler ki ‘Bu tamam da bir de Eskişehir’de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu?’ O da anket. Anket olunca zaten kırıldık. Üç belediye başkanı, üçümüz de kırıldık.

Üzülmedim ama kırıldım

*25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. Özellikle ben. Durum basına intikal edince sayın genel başkana sordular. Sayın genel başkan da televizyonda şu sözleri aynen söyledi: “Eskişehir Yılmaz hocanın çocuğudur. Çocuğunun geleceği konusunda konuşacağız kendisiyle, öyle belirleyeceğiz.” Görüşme yaptık, gördüm ki benim çocuğumu ben elbetteki güvenebileceğim bir vasiye teslim ederim.

*Bir kavram kargaşası, daha doğrusu anlayış farkı var. “Bizi istemeyenler kimdir?” diye de cesaretle sordum genel başkana. “Çok kalabalık değiliz, 15 kişiyiz” dedi. Kimlerdir onlar, bilmiyorum. Yalnız içlerinden bir tanesini bilirim. Talebemdir, mezunumdur. Çok yaramaz, haylaz bir öğrencimdi. İsmini vermeyeceğim. Parti Meclisi’nde değil şimdi. Bunlardan bahsetmeye gerek yok.

Anket benim için yapılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Büyükerşen’in anket kırgınlığıyla ilgili İsmail Saymaz’a konuştu:

“Anket çok genel, bütün belediyelerde yaptım. Anket hoca için değil, benim için yapılıyor. Beni yönlendirsin diye. Hocayı ankete sokmadım. Eskişehirli seçmen ne diyor, onu dinlemek için anket yaptım. Ayrıca ankette hocadan memnuniyet çok yüksek çıktı ama değişim nesliyle de ilgili, yeni bir başkan adayıyla ilgili yoğun talep çıktı. Ben hocaya, ‘Gelin bir eliniz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olsun, bir eliniz Genel Merkez’de olsun’ dedim. Deneyimlerinden yararlanacağız ama rutin ve yorucu işleri başkaları yapacak. Biz hocanın deneyimlerinden yararlanacağız. Bence çok daha doğru bir sistem.”