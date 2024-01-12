Ebubekir Şahin’in ‘Kızıl Goncalar’a tahammülü yokmuş: Kimse Türk halkının milli ve manevi değerleriyle dalga geçemez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Kızıl Goncalar’ dizisine verilen cezayı “Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hiçe sayan, görmezden gelen yayınlara tahammülümüz yok” sözleriyle savundu.

Kızıl Goncalar

Tarikatların kamusal alandaki gücüne mercek tutan dizi nedeniyle RTÜK, Fox Tv’ye hem para hem de iki kez yayın durdurma cezası vermişti. Ceza nedeniyle üçüncü bölüm yayınlanamamış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü de çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

RTÜK tarihinin en çok şikayet alan yapımı

Konuya ilişkin ilk kez Tv100’den Hacı Yakışıklı’ya konuşan RTÜK Başkanı Şahin, Kızıl Goncalar’ın ‘Türk halkının milli ve manevi değerleriyle’ dalga geçtiğini savundu.

Ebubekir Şahin / AA

Diziye ilişkin 36 bine yakın şikayet geldiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

“Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz. Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir.”

Röportajı X hesabından paylaşan Şahin, bir kez daha ‘milli ve manevi değerlerimiz’ diyerek bu yapımlara izin vermeyeceklerinin altını çizdi.