Somali liderinin oğlu ifade vermeye geldi, serbest bırakıldı

İstanbul’da bir motokuryenin ölümüne yol açtıktan sora kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye gelip ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Yunus Emre Göçer’in eşi, şikayetinden daha sonra vazgeçmişti.
Mahmud, tepkilerin ardından Türkiye’ye geldi. DHA’nın haberine göre Mahmud,16 Ocak’ta görülecek duruşma öncesinde bugün duruşmaya çıkarıldı.
Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud’un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi.
Mahkeme, ifadesi alınan Mahmud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.