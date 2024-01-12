DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili duyurdu

DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili açıkladı. Bunlar Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.
DEM Parti 19 Aralık’ta 27 ilçe için belediye başkan adayı çıkaracaklarını duyurmuştu. Bun ilçeler şöyle:
- Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri
- Antalya’nın Kepez ilçesi
- Mersin’in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri
- İstanbul’da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
- Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke
- Konya’da Cihanbeyli ve Kulu
- Kocaeli’de Dilovası
- İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen
- Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
- Çanakkale Gökçeada
- Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün aday çıkaracakları yedi ili de açıkladı.
Bu iller; Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.