DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili duyurdu

DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili açıkladı. Bunlar Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.

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DEM Parti 19 Aralık’ta 27 ilçe için belediye başkan adayı çıkaracaklarını duyurmuştu. Bun ilçeler şöyle:

Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri

Antalya’nın Kepez ilçesi

Mersin’in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri

İstanbul’da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli

Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke

Konya’da Cihanbeyli ve Kulu

Kocaeli’de Dilovası

İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen

Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre

Çanakkale Gökçeada

Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün aday çıkaracakları yedi ili de açıkladı.

Bu iller; Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.