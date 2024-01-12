Yaramazlara biraz batar!

DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili duyurdu

DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili açıkladı. Bunlar Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.

Fotoğraf: AA

DEM Parti 19 Aralık’ta 27 ilçe için belediye başkan adayı çıkaracaklarını duyurmuştu. Bun ilçeler şöyle:


  • Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri
  • Antalya’nın Kepez ilçesi
  • Mersin’in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri
  • İstanbul’da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
  • Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke
  • Konya’da Cihanbeyli ve Kulu
  • Kocaeli’de Dilovası
  • İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen
  • Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
  • Çanakkale Gökçeada
  • Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün aday çıkaracakları yedi ili de açıkladı.

Bu iller; Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.

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