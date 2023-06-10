Akşam Postası / 10 Haziran 2023

MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi.

Yabancı yatırımcılar, Şimşek-Erkan ‘coşkusu’nu satın almıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uluslararası piyasalarda tanınırlığı olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ı ekonomi yönetimine atamasına rağmen yatırımcılar temkinli.

Faiz artırımında ‘güvercin’ ve ‘şahin’ senaryolar

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, yeni ekonomi yönetiminin faiz artışında izlemesi muhtemel iki senaryo olduğunu dile getirdi. İlk senaryoda ılımlı bir artış politikası öngörülürken ikinci senaryoda daha keskin artışlar yaşanabilir.

Asgari ücrette komisyon öncesi ‘uzlaşma’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin ‘uzlaşmayla’ belirleneceğini dile getirdi.

Merkez Bankası’nın dış borcu altı yılda 76 kat arttı

Merkez Bankası’nın (MB) diğer merkez bankaları dahil yabancı bankalara yönelik dış borcu 45 milyar doları geçti.

Goldman Sachs: Faiz yüzde 40’a çıkmalı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a göre Türkiye’de olması gereken politika faizi oranı yüzde 40.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 19 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

İkinci el araç piyasasında zam furyası

Hızlı kur artışı ve otomobil markalarının yaptığı zamlar, ikinci el araç piyasasında da fiyat artışlarına neden oluyor.