CHP heyeti MKE fabrikasını ziyaret etti: Sorumluluğu olan cezalandırılmalı

CHP heyeti, Ankara Elmadağ’da Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gitti.

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Bu sabah meydana gelen patlamada beş işçi hayatını kaybetmişti. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, beraberindeki heyetle bölgeye gitti.

AA’nın haberine göre, burada konuşan Köksal, “Ülke olarak yüreğimiz yandı. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Yetkililerden bilgi aldıklarını dile getiren Köksal, şöyle devam etti: “Patlamanın neden kaynaklandığı, olayla ilgili bir kusur, ihmal olup olmadığı ile ilgili bütün araştırmaların titizlikle yapılması gerektiğini belirtti. Buna sebep olanlar varsa da cezalandırılması gerekiyor. Fabrika müdürünün iddiası, eğitim sırasında bu olayın gerçekleştiği yönünde. Bu iddiaların en ince ayrıntısına kadar araştırılması gerekiyor.”