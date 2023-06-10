Merkez Bankası’nın dış borcu altı yılda 76 kat arttı

Merkez Bankası’nın (MB) diğer merkez bankaları dahil yabancı bankalara yönelik dış borcu 45 milyar doları geçti.

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İktidar, MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu. Bu da rezervlerin erimesine neden oldu.

MB’nin 2017’de, yabancı merkez bankalarına swap borcu 0,6 milyar dolarken yurt dışındaki bankalara depo borcu yoktu.

2023’teyse MB’nin swap borcu 23,7 milyar dolara, depo borcu 22,6 milyar dolara yükseldi. Toplam borçsa altı yılda 0,6 milyar dolardan 46,3 milyar dolara yükseldi. Yani MB’nin dış borcu altı yılda 77 katına çıktı.

Kaynak: @VeFinans

MB’nin eski başekonomisti Hakan Kara da konuyla ilgili şunları dedi: “Eskiden MB’nin net döviz pozisyonunun eksi olması ulusal güvenlik açısından çok büyük sorun olarak görülmezdi çünkü borcun hemen hepsi yurt içi bankalaraydı. Son yıllarda MB’nin yurtdışı borcunun hızla artarak 45 milyar doları geçmesi konunun yeniden ele alınmasını gerektiriyor.”