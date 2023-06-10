Başakşehir’de yangın: Bir itfaiye eri hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir’deki yangına müdahale eden bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA’nın haberine göre eski Turgut Özal Caddesi’ndeki altı katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Binada mahsur kalan sekiz işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Müdahale sırasında ölüm

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, “Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alıntıladığı paylaşımda, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.