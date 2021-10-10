Akşam Postası / 10 Ekim 2021

‘Türkiye kart’: Toplu ulaşımda ortak kart hazırlığı

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PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, belediyelerle toplu ulaşımın ortak ‘Türkiye Kart’la yapılması konusunda anlaştıklarını duyurarak “Örneğin, İstanbul’da almış olduğunuz bir kartla Konya’daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz” dedi.

Istrancalar kurudu: İstanbul yaşanmaz olacak

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İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalarda kuraklık gözlenmeye başladı. Bölgedeki durumu değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, ”İstanbul yaşanmaz olacak” uyarısını yaptı.

TTB Başkanı Fincancı: 10 yılda 4 bin 891 genç doktorumuz yurt dışına göçtü

Zor, zahmetli ve uzun bir eğitim sürecinden geçip tıp fakültelerinden mezun olan genç doktorlar Türkiye’de kalmıyor. Kelimenin tam anlamıyla ‘doktor göçü’ yaşanıyor. Eğitimlerinden itibaren derin hayal kırıklıkları yaşayan genç doktorlar, kendilerine Türkiye’de bir gelecek göremiyorlar. Şanslarını başta ABD, Britanya, Almanya olmak üzere başka ülkelerde denemek üzere yola çıkıyorlar. Son 10 yılda toplam 4 bin 891 genç doktor Türkiye’den yurt dışına göçtü.

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devlet’ten yapılabilecek.

Ankara’da, gar katliamı anmasında görüntü değişmedi: 11 gözaltı

10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Garı’nın önünde toplanmak isteyenlere polis biber gazıyla müdahale ederken gözaltına alınanlar oldu.

Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak’ yanıtı: Kimseye taahhüdümüz yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘ittifak’ konusuyla ilgili, “Biz seçime gireceğiz. Bizim mecliste temsil edilmemiz de gerekiyor. En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız. Yoksa bizim kimseye taahhüdümüz yok” dedi.

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sini Bottas kazandı

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Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Squid Game’in olası ikinci sezonunda büyük bir değişiklik gelebilir

Fotoğraf: Netflix

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin olası ikinci sezonunda büyük bir değişiklik gelebileceğini söyledi.

Geçen yıl 112’ye gelen çağrıların yüzde 67’si asılsız

İçişleri Bakanlığı, 112 acil çağrı merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla son üç ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrıya yanıt verildiğini açıkladı. Geçen yıl gelen çağrıların yüzde 70’ine yakını asılsız.

Babacan’dan itiraf: Ayrıldığım dönemde bakanlar, boş kağıtları imzalıyordu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’den ayrıldığı döneme ilişkin, “Benim hükümetten ayrıldığım dönemde bakanlar kurulunda boş kağıtlar imzalanıyordu, en son üstü dolduruluyordu” dedi.

Hava kirliliği Afrika’da 1 milyonu aşkın ölüme yol açtı

Hava kirliliği, Afrika’da 2019 yılında 1 milyon 91 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Beyaz resmedilen siyah itfaiyeciden kent yönetimine 100 bin dolarlık dava

ABD’nin Florida eyaletinin ilk siyah kadın itfaiyecisi, yaşadığı kentteki bir muralde beyaz resmedilince kent yönetimine 100 bin dolarlık (897 bin 670 llira) tazminat davası açtı.