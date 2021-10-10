Beyaz resmedilen siyah itfaiyeciden kent yönetimine 100 bin dolarlık dava

ABD’nin Florida eyaletinin ilk siyah kadın itfaiyecisi, yaşadığı kentteki bir muralde beyaz resmedilince kent yönetimine 100 bin dolarlık (897 bin 670 llira) tazminat davası açtı.

Fotoğraflar: Palm Beach Post

Boynton Beach kentinde yaşayan Latosha Clemons, 1996 yılında itfaiye teşkilatında işe başladı. 20 yıl sonra teşkilatın başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Bu makama yükselen ilk siyah kadın oldu. Geçen yıl onun imza attığı ilklere ve itfaiye teşkilatına vurgu yapmak için bir mural (duvar resmi) hazırlandı.

Ancak 3 Haziran 2020’de, kentteki yeni itfaiye istasyonunda açılışı yapılan muralde Clemons beyaz olarak resmedilmişti. Sadece o değil onun gibi siyah olan teşkilatın başkanı Glenn Joseph de beyaz olarak resmedilmişti.

Clemons bunun üzerine kent yönetimine dava açtı.

Kamuoyunun tepkisi üzerine mural, Clemons ve Joseph’in doğru şekilde resmedilmesi amacıyla kaldırıldı. Belediyede kültür sanat işlerini yürüten müdür Debby Coles-Dobay’in işine son verildi.

Geçen yıl verdiği bir röportajda, “Yaralandım, öfkelendim, hayalkırıklığına uğradım. Bu saygısızlıktan öte bir şey. Uykusuz geceler geçirdim ve ne olduğunu bilmek istiyorum” diyen Clemons ve belediye yönetimi 30 Kasım’da bir arabulucu eşliğinde bir araya gelecek.