Babacan’dan itiraf: Ayrıldığım dönemde bakanlar, boş kağıtları imzalıyordu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’den ayrıldığı döneme ilişkin, “Benim hükümetten ayrıldığım dönemde bakanlar kurulunda boş kağıtlar imzalanıyordu, en son üstü dolduruluyordu” dedi.
Babacan, uzun yıllar AKP’de başbakan yardımcılığı, bakanlık dahil üst düzey görevler aldıktan sonra istifa etmiş ve daha sonra da kendi partisini kurmuştu.
Eski partisine yönelik eleştirilerin dozunu arttıran Babacan, TELE1’de şunları söyledi:
- Benim hükümetten ayrıldığım dönemde bakanlar kurulunda boş kağıtlar imzalanıyordu, en son üstü dolduruluyordu. Sayın Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanıyordu. Yine tek imzayla alınıyordu aslında bu kararlar. O dönemin bakanlarına sormanız lazım. Biz ayrıldıktan sonraki dönem oluyor bunlar.
- Benim yaptığım işlerde, söylediğim konuştuğum ifadelerde hiçbir pişmanlığım yok. Ama söylemediğin yapmadığın şeyler derseniz oralarda keşke dediğim yerler var. Bütün söylediklerim basın kayıtlarında. Söylediğim her şeyi çıkarın bakın, tutarlılık göreceksiniz. Keşkeler, söylemediklerim ve yapmadıklarımla ilgili.
- Ağızlarıyla kuş tutsalar bu faizleri düşüremeyecekler, ağızlarıyla kuş tutsalar bu enflasyonu düşüremeyecekler. Asla olmayacak, mümkün olmayacak. Bunları yapamayacaklar. Bunları yapabilmeleri için öncelikle hukuka ve adalete bağlı iş yapmaları lazım. Yargıyı bağımsız ve tarafsız çalıştırmaları lazım. Bunları yapmazlar, yapamazlar.