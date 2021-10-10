İnci: Üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim

Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, devam eden protestolarla ilgili olarak, “Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası. Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim” dedi.

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İnci 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri olmuştu.

Boğaziçi’ndeki protestoların 276’ncı, yeni eğitim öğretim döneminin ise ilk gününde öğrenciler geceyi nezarethanede geçirmiş ve iki öğrenci tutuklanmıştı.

Gelişmeler sonrası iktidara yakın Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan’a konuşan Naci İnci, şunları söyledi:

Akademisyenlerimiz de yönetim görevlerine gelmek istemiyorlar. Çünkü ciddi bir mahalle baskısı var. Korkuyorlar.

Benim rektörlüğe atanmamla birlikte bir sakinleşme oldu. Kampüs normal hayatına dönmeye başladı. Sonra kampüs açıldı. Eğitim öğretime başladık. Ne olduysa bir şekilde bir yerden düğmeye basılmış gibi. Rektörün arabasının önünü kesmek, üniversitede huzursuzluk çıkarmak, böyle olaylarla karşılaştık maalesef.

‘Siz rektörü bu şekilde durdurarak ne yapmaya çalışıyorsunuz’

Bunun zorbalık olduğu, vandallık olduğu aşikar. Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız. Siz rektörü bu şekilde durdurarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer güvenlik önemleri alınmazsa bir sonraki adım nedir? Bu Boğaziçi Üniversitesi’ne yakışır bir şey mi?

Rektörün makam aracına çıkıp tepinmek her şeyden önce insani bir davranış değil. O protesto falan değil ki. Bu bırakın Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini herhangi birinin yapmaması gereken bir şey. Ve herhangi bir kişiye de yapılamaz bu. Kabul edilebilir bir şey değildir. Eğer bu seviyeye getirilmişse, öğrenciler eğer bu hale getirilmişse o zaman bu bir yere dayanıyor. Yani bunun arkasında bir şey var, bir arayüz. Bu bir projenin parçası. O zaman bir proje var. Buradan bir şey çıkarılacak. Daha büyük bir boyuta ulaşacak.

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