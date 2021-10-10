Ankara’da, gar katliamı anmasında görüntü değişmedi: 11 gözaltı

10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Garı’nın önünde toplanmak isteyenlere polis biber gazıyla müdahale ederken gözaltına alınanlar oldu.

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde sendikaların ve siyasi partilerin düzenlediği mitinge gerçekleşen IŞİD canlı bomba saldırısı sonrası 103 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren kayıplarını anmak isteyenlere farklı zamanlarda polis müdahaleleri gerçekleşti.

Bu seneki anmada da görüntü değişmedi.

Sendika.org’un haberine göre biber gazı ve plastik mermi kullanan polis 11 kişiyi gözaltına aldı. Yalnızca yaşamını yitirenlerin ailelerinden ve kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin, katliamın yapıldığı Ankara Garı önüne gitmesine izin verildi.

Gar önünde buluşan heyet yaşamını yitirenlerin anısına siyah balonlar uçurdu. Kitlesel anmaya izin verilmediği için Büyükşehir Belediyesi önünde ve Sakarya Caddesi’nde de anma eylemleri düzenlendi.

Valilik katledilenleri temsil eden ağaçları kaldırdı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), saldırıda hayatını kaybedenleri temsilen gar önüne yerleştirilen ‘Mabet Ağaçları’nın valilik tarafından kaldırıldığını açıkladı.