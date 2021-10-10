Hava kirliliği Afrika’da 1 milyonu aşkın ölüme yol açtı

Hava kirliliği, Afrika’da 2019 yılında 1 milyon 91 bin kişinin ölümüne yol açtı.

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AA’nın Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırmadan aktardığına göre, 2019’da Afrika’da kömür ve gaz yağının evlerde yol açtığı hava kirliliği 697 bin, dış ortamdaki hava kirliliği de 394 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmada, hava kirliliğinin yol açtığı hastalık ve ölümlerin ekonomiye olan etkilerine de yer verildi.

Hava kirliliğinin 2019’da Etiyopya ekonomisine olumsuz etkisi 3 milyar dolar, Gana’da 1,63 milyar, Ruanda’da ise 349 milyon dolar oldu.

Araştırmada, dış hava kirliliğine bağlı ölümlerde görülen artışın en tedirgin edici bulgu olduğu ifade edilerek kıtadaki kentleşmeyle bu rakamın katlanarak büyüme riski bulunduğu belirtildi.

Hem sanayileşme hem de kentleşmeden ötürü fosil yakıt kullanımının arttığına dikkat çekilen çalışmada, 2100 itibarıyla kıta nüfusunun üç kat artarak 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Araştırmada, ayrıca, Afrika’da, hava kirliliğinin AIDS’ten sonra en fazla ölüme yol açan ikinci ölüm nedeni olduğuna vurgu yapıldı.