Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Evinin mutfağından halka seslenen Kılıçdaroğlu, Twitter videosuna “Sevgili halkım evime yeniden hoşgeldiniz” diye başladı.

‘Arada bazı konuların biriktiğini ve videoyu izleyenleri bilgilendirmesi gerektiğini’ kaydeden CHP lideri, şunları söyledi:

*Öncelikle en acil konumuz kara kış. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyedi. Maalesef yeni bir zam fırtınası karşımızda.

*Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize ABD, Almanya, İngiltere’nin ‘nasıl bir sefalete düştüğünü’ anlatıyor. Kuyruklar varmış, açlık ve sefalet çekiyorlarmış… Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor. Sunabildiği tek çözüm bu.

*Bunun yalan olduğunu ve bu yalanı sizin çok iyi bildiğinizi Erdoğan ve şürekası da elbette biliyor. Bu söylemlerin hedefi de büyük oranda şu an bu videoyu izleyen sizler değilsiniz zaten. Hedef bu ülkenin en savunmasız, en yoksul kitleleri. Yurt dışındaki dünyayı, okuyup göremeyenler. Bu kitleler aynı zamanda bu kara kışı en korkunç yaşayacak olan kesimlerimiz. Bu çok acı bir tablodur.

*Şimdi size bir bilgi daha vereyim. Görünen o ki Erdoğan iktidarı beceriksizliğinden dolayı bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Size bu hikayeleri sürekli anlatmasının ikinci sebebi de bu. İşte bunun yolunu yapmaya çalışıyor.

Erdoğan’a öneriler

*Erdoğan’a önerim: Derhal bir kara kış fonu kur. Bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyar dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararnameyle halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde 30 vergi al. Çetelerin yararına kanun çıkarmaya çok mahirsin bir kere de halk için göreyim bu maharetini.

*Çöpten kağıt toplayanlardan vergi almaya çalışıyorsun. Ama vergi cennetlerinde milyon dolarları olanlardan 5 kuruş bile vergi almıyorsun.

*En son önerim de 13 uçağından 12’sini hemen sat ve gelirini kara kış fonuna yatır. Yani özetle senin şaşaalı hayatına harcanan paraları acilen insanlarımızın enerji faturalarını ödemelerine yönlendir. Çözüm işte bu.

‘Yemin ederim ki nefes aldırmam size’

*Kağıt toplayıcılarıyla dün birlikteydim. Bu mafya iktidarı şimdi de onların parasına göz dikmiş. Para dediğime bakmayın. Karın tokluğuna göz dikmiş.

*Baskınlar yapılıyor, kağıtlar gasp edilyior sonra o kağıtlar büyük şirketlere satılıyor. Gerçekten korkonç. Bunlar o küçücük paraya bile göz dikmiş durumdalar. Doymuyorlar.

*Saray iktidarı ve şürekasına seslenmek istiyorum: Bu iş sizi aşar. Yemin ederim ki nefes aldırmam size. Hele o garibanlara haksız, hukuksuz bir baskın daha yapın görü olacakları.