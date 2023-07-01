Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Temmuz 2023

Kur şoku: Apple Türkiye’den beşinci zam

Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın beşinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 42 bin 999 liradan 47 bin 999 liraya yükseldi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 22 gözaltı

Fransa’daki protestolarda en az 1300 kişi gözaltına alındı

Fransa içişleri bakanlığının verilerine göre, ülkedeki protestolarda ortalama yaşı 17 olan 1300 kişinin gözaltına alındı.


İzmir’de dört kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Twitter artık hesabı olmayanlara kapalı

Sosyal medya platformu Twitter’a kayıtlı olmayanlar artık tweet’leri göremeyecek.

Mevduat faizleri, politika faizinin iki buçuk katı

Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verilen yıllık faiz ortalaması yüzde 40,72’ye yükseldi.

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 55

İstanbul’da enflasyon aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 55,19 olarak ölçüldü.

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Temmuz 2023

Kur şoku: Apple Türkiye’den beşinci zam Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın beşinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 42 bin 999 liradan 47 bin 999 liraya yükseldi. Fransa’daki protestolarda en az 1300 kişi gözaltına alındı Fransa içişleri bakanlığının verilerine göre, ülkedeki protestolarda ortalama yaşı 17 olan 1300 kişinin gözaltına alındı. Twitter […]

Twitter’da erişim sorunu

Teknik sorunları giderek artan sosyal medya platformu Twitter’da erişim sorunu meydana geldi. Henüz resmi bir açıklama yok.