Akşam Postası / 1 Temmuz 2023

Kur şoku: Apple Türkiye’den beşinci zam
Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın beşinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 42 bin 999 liradan 47 bin 999 liraya yükseldi.
Fransa’daki protestolarda en az 1300 kişi gözaltına alındı
Fransa içişleri bakanlığının verilerine göre, ülkedeki protestolarda ortalama yaşı 17 olan 1300 kişinin gözaltına alındı.
Twitter artık hesabı olmayanlara kapalı
Sosyal medya platformu Twitter’a kayıtlı olmayanlar artık tweet’leri göremeyecek.
Mevduat faizleri, politika faizinin iki buçuk katı
Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verilen yıllık faiz ortalaması yüzde 40,72’ye yükseldi.
İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 55
İstanbul’da enflasyon aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 55,19 olarak ölçüldü.