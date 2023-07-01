Akşam Postası / 1 Temmuz 2023

Kur şoku: Apple Türkiye’den beşinci zam Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın beşinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 42 bin 999 liradan 47 bin 999 liraya yükseldi. Fransa’daki protestolarda en az 1300 kişi gözaltına alındı Fransa içişleri bakanlığının verilerine göre, ülkedeki protestolarda ortalama yaşı 17 olan 1300 kişinin gözaltına alındı. Twitter […]