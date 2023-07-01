İzmir’de dört kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda, ormanın derinliklerinde eski bir maya kentinin kalıntıları keşfedildi. Alanda, yüksekliği 15 metreden fazla piramit benzeri yapılar bulundu. Ortaya çıkarılan çanak çömleklerin, ‘Geç Klasik Dönem’ olarak bilinen MS 600 ile 800 yılları arasına tarihlendiği belirtiliyor.