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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da valiliklere gece otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı

Fransa’da polisin bir genci öldürmesiyle çıkan protestolarda, valiliklere ülke genelinde saat 21.00’den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

Fotoğraf: AA

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