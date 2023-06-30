Fransa’da valiliklere gece otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı

Fransa’da polisin bir genci öldürmesiyle çıkan protestolarda, valiliklere ülke genelinde saat 21.00’den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.
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Yaramazlara biraz batar!
Fransa’da polisin bir genci öldürmesiyle çıkan protestolarda, valiliklere ülke genelinde saat 21.00’den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi. Güncellenecek…
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği’nin göç politikaları konusunda Türkiye gibi ülkelere birliğin içindeki ülkelerden daha çok destek verdiğini belirtti.
İspanya’nın Granada kentinde bir kadın internette tanıştığı ve kendisini ABD’li ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi tarafından 170 bin avro dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İspanya’nın Barcelona Kulübü, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’i bir yıl daha sarı-lavicertli takımda tutarak transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Ekonomist Atilla Yeşilada, yaz aylarında döviz girişi nedeniyle dolar/TL’nin 28’in üzerine çıkmayacağını ancak kışın sorunun yeniden başlayacağını söyledi.